Deze ochtend heeft zich in de Polderstraat in Lokeren een tragisch ongeval voorgedaan. Een 90-jarige dame is daarbij om het leven gekomen. De feiten speelden zich afgelopen nacht of vanmorgen vroeg af op de parking voor de deur van woon- en zorgcentrum Ter Durme. De dame was naar alle waarschijnlijkheid ten val gekomen en niet op eigen kracht terug recht geraakt. Op het moment dat het ongeval gebeurde, regende het en was het nog donker waardoor het slachtoffer niet onmiddellijk gevonden werd en geholpen kon worden. Het was rond 6u40 dat een passant de dame - die op dat moment nog leefde maar in zeer kritieke toestand verkeerde - opmerkte. Hoe lang het slachtoffer er dan al lag, is niet duidelijk. De hulpdiensten kwamen onmiddellijk ter plaatse en probeerden het slachtoffer nog de nodige zorgen toe te dienen, maar dat mocht helaas niet baten. De vrouw overleed ter plaatse. Naar alle waarschijnlijkheid overleed de vrouw aan onderkoeling. Volgens het rusthuis woonde het slachtoffer zelfstandig in een assistentiewoning. "Er waren geen signalen die het zelfstandig wonen onmogelijk maakte", klinkt het in een statement. "Het is, tot op heden, nog onverklaarbaar waarom ze haar assistentiewoning heeft verlaten. De directie van het woonzorgcentrum verzamelde dinsdag alle bewoners van de assistentiewoningen om uitleg te geven. Daarna konden ze steun en troost zoeken bij elkaar. De bewoners zijn zwaar aangeslagen." Volgens het parket van Oost-Vlaanderen is er geen kwaad opzet in het spel. Meer vanavond, in het TV Oost Nieuws.