Bij het chemische bedrijf De Neef Chemical Proscessing in de Waaslandhaven is een werknemer ernstig verbrand geraakt vanmiddag. Er brak brand uit bij het vullen van een tankwagen met licht ontvlambaar product. De vrachtwagen liep eerst over. Toen de procesoperator de toevoer dichtdraaide volgde een ontsteking en vloog het goedje in brand. De man is met zware brandwonden overgebracht naar het ziekenhuis. Twee vrachtwagenbestuurders moesten rennen voor hun leven en ontsnapten op het nippertje aan de vlammenzee. De automatische blusinstallatie trad in werking. De brandweer snelde ter plaatse en had het vuur snel onder controle.