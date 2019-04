Een vrouw uit Zele die moeder is van een zoontje met het syndroom van Down pleit in een open brief voor extra ondersteuning thuis en op school voor kinderen met het Downsyndroom. Ze vraagt de bevoegde ministers Crevits en Vandeurzen om de arbeidsregels te versoepelen. Aanleiding voor de open brief is het Eén-programma Down The Road, waarin een groep mensen met het Downsyndroom op reis gaat. Volgens de mama schetst dat programma maar een deel van de realiteit.