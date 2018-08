TV Oost Nieuws van woensdag 1/8/2018

In Doel ligt reactor Doel 3 opnieuw stil, en dat terwijl hij een week geleden nog maar is heropgestart. Er is niets ergs aan de hand, voor alle duidelijkheid. Het probleem situeert zich in het niet-nucleaire gedeelte van de centrale. Enkele dagen na de heropstart op 23 juli werd er in het turbinesysteem een defect vastgesteld. Er is een herstelling nodig aan de dichting van een klep. Daar kan nu hete stoom uitkomen, en dat is gevaarlijk voor het personeel. Het probleem dook pas op toen de reactor op volle kracht draaide. Het probleem wordt nu verholpen en vrijdag start Doel 3 opnieuw op.