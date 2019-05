Het stadsbestuur van Geraardsbergen wil de inwoners inspraak geven in de toekomstplannen van het gesloten openluchtzwembad Den Bleek. Het zwembad gaat niet meer open omdat de stad de torenhoge onderhoudskosten niet meer wil betalen. De site blijft wel voorbehouden voor recreatie, en daar mogen de inwoners ook hun zegje over doen. Half juni zal aan Den Bleek een inspiratiedag georganiseerd worden. Daarna wordt er een kerngroep opgericht die tegen volgend jaar een plan moet hebben voor de site. Op die manier wil het bestuur de woede over de sluiting een beetje temperen, want er is nog altijd veel protest tegen de sluiting van het zwembad. Zo'n 3000 mensen ondertekenden intussen een petitie om Den Bleek open te houden.