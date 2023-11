We brengen een bezoekje aan de oudste man van ons land. Want die woont in Sint-Niklaas. Albert Van Raemdonck blies in juli van dit jaar maar liefst 107 kaarsjes uit. Toen was hij nog de tweede oudste mannelijke inwoner van België. Sinds gisteren is hij officieel de oudste. Hij neemt de fakkel over van een Limburger die op 109-jarige leeftijd overleed. Albert vocht mee in de Tweede Wereldoorlog en verdiende de kost als drukker. Om alles even in perspectief te zetten: in 1976 ging de man op pensioen. Hij geniet nog altijd van zijn welverdiende rust in woonzorgcentrum Ennea in Sint-Niklaas.