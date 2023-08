Het scheepvaartverkeer op de Boven-Zeeschelde is vanaf vandaag opnieuw mogelijk bij hoogtij. Maandag zonk er een vrachtschip geladen met bakstenen in de Schelde, ter hoogte van Grembergen. Omdat het schip zich in de vaarweg bevindt, werd alle scheepvaartverkeer gestremd. Gisteren is er met een sonarschip gepeild naar de exacte locatie van het schip, en dat blijkt nu voldoende diep te liggen. Daarom kan er nu opnieuw gevaren worden bij hoge waterstand. De skipper is nog altijd vermist. Ook is er nog geen duidelijkheid over de timing en methode van de berging van het schip.