Code oranje of niet, wij gaan volgende week vrijdag open. Dat is het standpunt van 9 op de 10 discotheken in ons land. Het is genoeg geweest, zeggen ze. Ook voor discotheek Radar in Lokeren en voor Het Fabriek in Dendermonde. Zij zullen de deuren openen met heel veel goesting, maar ook met heel veel onzekerheid over hoe dat moet gebeuren. Het Overlegcomité komt vrijdag samen. Minister Vandenbroucke liet alvast weten dat code oranje mogelijk moet zijn, als de cijfers verder blijven dalen.