Het federaal parket en het parket van Oost-Vlaanderen hebben via het VTM-opsporingsprogramma 'Faroek live' een robotfoto vrijgegeven van een verdachte of getuige van de sabotage in de kerncentrale van Doel in 2014. "Het gaat om een blanke man en hij droeg die dag donkere kledij en een bril." Op 5 augustus 2014 vond in de kerncentrale van Doel 4 een sabotageactie plaats waarbij op enkele minuten tijd 65.000 liter smeerolie uit een stoomturbine vloeide. Doel 4 was vier maanden buiten gebruik en de economische schade liep op tot 100 miljoen euro. Vijf jaar later is nog altijd geen concrete verdachte in het vizier. "Op 5 augustus 2014 werd door een toezichter een onbekende man opgemerkt", staat bij de robotfoto te lezen. "Van deze persoon werd een robotfoto gemaakt. Het gaat om een blanke man en hij droeg die dag donkere kledij en een bril. Het kan ook een veiligheidsbril zijn."Wie meer informatie heeft, kan dat doorgeven via het gratis politie- nummer 0800 30 300 of online via opsporingen@police.belgium.eu.