Het Aalsters koppel dat al sinds vorige week donderdag in een garagebox woont in Aalst, heeft nog altijd niks gehoord van de stad. Gisteren kon u in het Tv Oost Nieuws zien dat de mensen wanhopig waren, maar dat er ondertussen een oplossing in de maak zou zijn voor het koppel. Vraag blijft ook hoe het zover is kunnen komen. En hoe zit het met de wachtlijsten in Aalst voor een sociale woning?