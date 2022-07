Het parket voert een onderzoek naar een verdacht overlijden in Wichelen. Eind mei werd de 81-jarige Willy De Kegel dood aangetroffen in zijn huis. Een wanhoopsdaad, zo leek het. Maar het parket heeft zowel de vijftig jaar jongere weduwe als de overburen opgepakt voor verhoor. De advocaat van de jonge vrouw heeft er alle vertrouwen in dat het onderzoek zal aantonen dat zijn cliënte niets met de dood van de man te maken heeft. Voorlopig is ook niemand in verdenking gesteld of aangehouden.