Gisteravond is op het dorpsplein van Moorsel een herdenkingsmoment gehouden voor oud-burgemeester en schepen Ilse Uyttersprot. Vandaag is het één jaar geleden dat ze door haar partner om het leven werd gebracht. Zo'n 150 mensen kwamen Uyttersprot eren door bloemen neer te leggen en kaarsjes te branden. Er is ook een bloementapijt neergelegd. "Ilse zette zich hard in voor Aalst. Ze was altijd aanwezig op de Pikkeling en als er iets te doen was in Moorsel", klinkt het bij de aanwezigen. Dat ze er nu niet meer is, is zelfs na een jaar moeilijk te plaatsen. Ilse's begrafenis verliep door corona in beperkte kring. Dit herdenkingsmoment gaf mensen de kans om alsnog afscheid te nemen van de Aalsterse politica.