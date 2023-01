Dan nog wat verkiezingsnieuws. In Sint-Niklaas zal Aster Baeck de lijst trekken voor Groen voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Baeck is dertig jaar jong en is nu fractieleider voor de Groenen in de gemeenteraad. Schepen voor welzijn Sofie Heyrman zal de lijst duwen. Zij was jarenlang het boegbeeld van de partij, maar zet nu een stap opzij. In 2024 zal ze 16 jaar schepen zijn geweest. Groen maakt nu deel uit van de meerderheid in Sint-Niklaas, samen met N-VA en Open Vld. De partij wil ook verder blijven besturen in de stad. En zo krijgt de strijd om het burgemeesterschap in Sint-Niklaas er een nieuwe jonge kandidaat bij. De jonge veulens Conner Rousseau, Lore Baeten, Filip Brusselmans en Aster Baeck zullen het moeten opnemen tegen burgemeester Lieven Dehandschutter.