Met Allerheiligen en Allerzielen is begin november traditioneel de periode waarin we tijd nemen om even stil te staan bij het verlies van onze dierbaren. Heel wat mensen doen dat met een bezoek aan een kerkhof. Vorig jaar verliep dat allemaal moeilijk door corona. Nu kan het dus weer op de normale manier. Onder meer in Lokeren was er vanochtend vroeg dan ook al heel wat volk op de been.