De lokale politie van Dendermonde kreeg vorig jaar 210 aangiftes binnen van fietsdiefstallen. Dat zijn er 25 meer dan het jaar voordien, in 2022. Het korps roept ook op om fietsdiefstallen zoveel mogelijk te melden, want de kans dat de politie je verdwenen fiets terugvindt, is ook groter geworden. Dat is vooral door de camerabewaking die over grote delen van de stad verspreid is. Zo kon de politie vorige week nog een fietsendief identificeren met behulp van dat cameranetwerk.