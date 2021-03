Onbekenden hebben gisteravond opnieuw brand gesticht in de oude fabriekshallen van Microfibres in Laarne. En het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. De hallen werden ook besmeurd met verf. De site is onlangs verkocht. De nieuwe eigenaar heeft er op de lange termijn grootse plannen mee. Maar de vergunningen kunnen nog lang op zich laten wachten. Om de sociale controle te verhogen wil de eigenaar nu al activiteiten uitbaten op de site. Hij denkt bijvoorbeeld aan padelterreinen.