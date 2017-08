In tegenstelling tot enkele andere festivals, worden op de Lokerse Feesten geen extra veiligheidsmaatregelen genomen voor het optreden van Boef. In Lokeren vertrouwen ze volledig op het systeem dat er al een paar jaar goed werkt. Via automatische telporten wordt exact bijgehouden hoeveel volk er is. En vol is vol. Op het Sfinks Festival in Boechout moest een optreden van de Nederlandse rapper onlangs nog worden stilgelegd omdat een aantal tieners door de enorme drukte waren flauwgevallen.