Vlakbij de Mirabrug, een fietsersbrug op de grens van Hamme met Waasmunster, is rond 20u15 een moeder met haar twee kinderen op het fietspad aangereden. Er kwamen drie medische teams ter plaatse die zich ontfermden over de slachtoffers. De twee kinderen werden in kritieke toestand weggebracht naar het UZ Gent en het AZ Nikolaas. De moeder werd zwaargewond naar het Sint-Niklase ziekenhuis gebracht. De chauffeur van de wagen zou ter plaatse zijn en pleegde geen vluchtmisdrijf. Ook over de omstandigheden van het ongeval is op dit moment nog geen duidelijkheid.