Er is asbest gevonden in de fundering van een nieuw wegdek in Sint-Niklaas. Dat blijkt uit een eerste kwalitatieve analyse. Hier in de Moortelhoekstraat is een aannemer een nieuwe riolering aan het aanleggen. Voor de onderfundering gebruikt hij puin. En in dat puin zit dus asbest. Buurtbewoners hadden dat opgemerkt en aan de stad gemeld. In principe mogen in het puin asbestdeeltjes zitten, zolang de norm niet overschreden wordt. Daarom komt er nu een tweede onderzoek. Dat moet dan uitmaken hoeveel asbest er precies in het puin zit. Als de regels overtreden zijn, dan volgen er verdere maatregelen. Ondertussen gaan de werken wel door.