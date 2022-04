De gemeente Erpe-Mere heeft een erkend asbestverwijderaar aangesteld die de verontreinigde zone in Mere moet schoonmaken. Eergisteren legde een verwoestende brand een tuinmachinebedrijf in de Bosstraat in de as. De brandweer trof daarna asbest aan op het terrein en bij de aanpalende huizen. Een asbestdeskundige heeft nu het risicogebied afgebakend. De getroffen bewoners zullen een brief krijgen met meer informatie. De brandweer houdt het terrein nu nat om verdere verspreiding van de asbestvezels te voorkomen. In een volgende stap zullen de vezels gefixeerd worden en het terrein schoongemaakt.