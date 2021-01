Heel wat beken in de regio staan gezwollen en hier en daar is er ook al sprake van wateroverlast. Dat komt natuurlijk omdat er de afgelopen dagen veel regen is gevallen. Zo staat het waterpeil van de Barbierbeek in Kruibeke erg hoog. Daardoor staan verschillende landelijke wegen blank. Sommige wegen in de omgeving zijn intussen ook afgesloten. Op dit moment zijn er nog geen huizen bedreigd. Omdat het de komende uren en dagen nog zal regenen, houdt de gemeente de situatie nauwlettend in de gaten.