In Aalst is er wat onduidelijkheid over de toekomst van het Melkhuisje. Dat is de bekende taverne in het midden van het stadspark. Die wordt door de stad verhuurd via een concessie. Maar de huidige uitbaters stoppen ermee aan het einde van de zomer. De stad moet dus op zoek naar nieuwe uitbaters, maar niet vooraleer het Melkhuisje wordt opgeknapt. Want de zaak is in slechte staat.