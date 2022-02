Het is oorlog, en dat op amper 2000 kilometer van hier. De voorbije nacht kondigde Russisch president Poetin 'een speciale militaire operatie' aan. Dat bleek een regelrechte oorlogsverklaring te zijn aan Oekraïne. Ook heel wat streekgenoten met Oekraïnse roots maken zich nu ernstig zorgen over hun landgenoten. Eén van hen is Pauline Coppens uit Vlierzele, deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem. Ze probeert zoveel mogelijk contact te houden met haar familie. Maar dat wordt met het uur moeilijker. Want heel veel mensen proberen het land nu te ontvluchten, op zoek naar een veiligere plaats.