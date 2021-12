Goed nieuws voor wie graag eens de schaatsen aantrekt. Want alle ijspistes in onze streek mogen open blijven. Overdekt of niet. Dat laat het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden weten aan onze redactie. Gisteren zag u in ons nieuws nog hoe heel wat uitbaters van schaats- en rollerpistes meer duidelijkheid eisten van de overheid. Het Overlegcomité had namelijk aangekondigd dat binnenevenementen niet meer toegelaten zijn vanaf zondag. Maar of ook overdekte ijspistes moeten sluiten, dat zou pas duidelijk worden eens het Koninklijk Besluit klaar was. Vanmorgen is dat KB dan eindelijk gepubliceerd. En ja, alle pistes, overdekt of niet overdekt, mogen gewoon open blijven.