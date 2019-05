In de Gentsestraat in Aalst heeft burgemeester Christoph D’Haese de Shisha Lounge laten sluiten. De burgemeester en de politie vielen gisteravond binnen samen met het voedselagentschap. De inval kaderde in een onderzoek naar drugs en vergunningen die niet in orde waren. Ook de brandveiligheid bleek niet in orde, net als de hygiëne. Er zijn geen arrestaties verricht, maar de eigenaar zal nu eerst de vergunningen in orde moeten brengen alvorens de zaak opnieuw kan openen. Het is de tweede zaak die D’Haese laat sluiten in één week tijd. Vorige week was dat slagerij Oriental. Die zaak is nu in orde met de vergunningen en mag opnieuw open gaan.