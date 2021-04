De brand in Brecht, in de provincie Antwerpen, zorgt ook in onze regio voor hinder. Deze ochtend brak er op het Groot Schietveld een brand uit vlak na een oefening van Defensie. De provinciale fase van het rampenplan is daar afgekondigd. De brand is momenteel nog altijd niet onder controle. De gigantische rookpluim is door de wind tot in het Waasland en zelfs tot in de Denderstreek te zien, zelfs tot in Aalst en Lede. Verschillende steden en gemeenten maken dan ook melding van rook- en geurhinder. Er wordt aangeraden om ramen en deuren preventief gesloten te houden, en de ventilatie van je voertuig tijdelijk af te zetten.