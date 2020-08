TV Oost Nieuws van vrijdag 21/8/2020

In Denderleeuw moet café Mistral in de Stationsstraat verplicht een week de deuren sluiten. De burgemeester doet het café dicht omdat de uitbaters zich niet houden aan de corona-maatregelen. De politie stelde de voorbije weken twee inbreuken vast. Eén keer werd het sluitingsuur niet nageleefd. Op een andere keer werd de social distancing niet gerespecteerd. Het café is niet onbesproken in Denderleeuw. Vorig jaar moest het lange tijd dicht omdat het voor overlast zorgde.