Eén ding is zeker, na de fuif zal de gemeente nog heel wat opkuiswerk hebben. En in Beveren zijn ze daar nu alvast uitstekend voor uitgerust. Want daar werd vandaag het nieuwe veegplan voorgesteld. Het is de bedoeling dat elke straat van de gemeente minstens één keer per jaar geveegd wordt. En dat is een bijzonder ambitieus plan, want de gemeente telt meer dan 600 kilometer wegen-, fiets-, en voetpaden.