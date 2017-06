G In het Aalsterse Brandweermuseum in Erembodegem heeft de vzw Pinocchio twee cheques van elk 13.000 euro in ontvangst genomen. Pinocchio is een vzw die families met kinderen met brandwonden steunt. Het geld is de opbrengst van een solidariteitsactie van de brandweer van de luchthaven van Zaventem.