In Sint-Niklaas is deze middag de basisschool van het Heilige Hart in Tereken ontruimd. Iedereen moest de gebouwen in allerijl verlaten omdat er tijdens werken vlakbij iets verdachts gevonden was. In de grond zat een fosforgranaat van meer dan 80 jaar oud. De brandweer was snel ter plaatse en stelde een perimeter in. De ontmijningsdienst DOVO werd verwittigd. De kans dat de granaat tot ontploffing zou komen, werd klein ingeschat, maar er werd geen enkel risico genomen.