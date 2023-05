In Aalst is deze middag een vrouw van 50 jaar in een beek aangetroffen door een wandelaar. Dat gebeurde langs de Schendelbeekhofstraat. De vrouw zou al ruim een uur in het water hebben gelegen, maar werd niet eerder opgemerkt. Vermoedelijk raakte ze de controle over haar fiets kwijt en is ze zo in het water beland. De hulpdiensten kwamen snel ter plaatse. Zij konden de vrouw uit de beek halen. Daarna werd ze onderkoeld overgebracht naar het ziekenhuis.