Het is vandaag 15 november en dan wordt in ons land Koningsdag of het feest van de Dynastie gevierd. Het is een feestdag die wat in de schaduw van andere hoogdagen is komen te staan. Terwijl in de kerk van Eeklo het Te Deum werd gevierd, wist men even verderop, op de wekelijkse markt niet echt goed wat er aan de hand was.