De naam van Vlaams Belang-kamerlid Steven Creyelman uit Buggenhout zou nu ook opgedoken zijn in het spionagedossier waar zijn broer Frank Creyelman bij betrokken is. Dat melden verschillende media. De partij Groen vraagt daar nu opheldering over. Chinese spionnen hebben Frank Creyelman meer dan drie jaar lang gebruikt als informant. Ook zijn jongere broer, Kamerlid Steven Creyelman uit Buggenhout, wordt nu genoemd in de artikelen over Chinese spionage. Steven Creyelman is op dit moment voorzitter van de Kamercommissie Legeraankopen, en heeft toegang tot gevoelige informatie, zegt Groen. De partij vraagt daarom een grondig onderzoek. Frank Creyelman is ondertussen uit de partij gezet. Voor Steven is dat nog niet het geval. De partij wuift de beschuldigingen aan zijn adres weg.