Op twee dagen tijd zijn in Melsele 17 eenden doodgebeten. Wellicht het werk van een vos. De eigenaar van de eenden ziet de slachtpartij met lede ogen aan en houdt zijn hart vast voor de komende dagen. Hij heeft nog eenden en de vos is al verschillende keren teruggekeerd. De vos doden is verboden. Het enige wat de kweker kan doen is investeren in een betere omheining. Maar dat kost handen vol geld. De eendenkweker doet zijn verhaal aan TV Oost Nieuws. We willen u waarschuwen voor de expliciete en schokkende beelden.