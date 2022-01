De politie van Aalst heeft gisteravond een 84-jarige verdachte opgepakt, die vermoedelijk betrokken was bij het dodelijk ongeval in deelgemeente Gijzegem, gisterenmiddag. Een vrouw van 77 is daarbij om het leven gekomen. Ze werd op haar bromfiets ingehaald door een auto, toen er ook een vrachtwagen kwam aanrijden uit de tegenovergestelde richting. Daarop liep het inhaalmanoeuvre fout en kwam het tot een aanrijding. De autobestuurder reed daarop gewoon verder. Getuigen konden een beschrijving van de auto geven. Gisterenavond werd de tachtiger dan bij hem thuis in Aalst opgepakt. Hij legde een negatieve ademtest af en zijn wagen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Vanmiddag is hij door de politie verhoord, waarop het parket heeft beslist de verdachte te laten beschikken. De rijgeschiktheid van de man zal onderzocht worden.