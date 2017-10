Een uitslaande brand in De Klinge heeft een werkruimte en een garage helemaal in de as gelegd. Een alerte buurman merkte de brand op toen hij rook vanonder de zonnepanelen zag komen. Het vuur breidde erg snel uit. Toen de brandweer aankwam was er nog maar weinig tegen de vlammen te beginnen. Het vuur dreigde ook even over te slaan op een aantal bomen, maar dat kon de brandweer verhinderen. Er waren ook een aantal kleine ontploffingen. Niemand raakte gewond, want er was niemand thuis. Een brand-deskundige gaat op zoek naar de oorzaak van de brand.