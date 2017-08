In Ninove is een jonge automobilist vannacht door het oog van de naald gekropen. Kort voor middernacht verloor de jongeman van 19 de controle over het stuur. De auto vloog over de kop en belandde in een weiland naast de weg. Het ongeval gebeurde in 1 van de bochten van de Geraardsbergsesteenweg, ter hoogte van de grens van deelgemeenten Nederhasselt en Aspelare. Toen de auto van de baan afging miste hij op een haar na ook nog een duiker. De jonge chauffeur is voor medische controle afgevoerd naar het ASZ in Geraardsbergen.