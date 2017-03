Zowel in Sinaai als in Waasmunster is er vanmorgen brand uitgebroken in werkruimtes. In Waasmunster was dat in een loods van de firma Horticult, aan de Grote Baan. Daar brak iets over zes uur brand uit aan een verwarmingstoestel, vermoedelijk door een defect. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar had vooral veel werk met het ventileren van het gebouw. Rond 9 uur brak er dan een tweede brand uit in Sinaai. Daar ging het om een kleine werkruimte in een schuur, achteraan een woning, in de Leestraat. Bij aankomst van de brandweer ging het al om een uitslaande brand, vermoedelijk ontstaan aan een elektrisch apparaat. Ook hier was het vuur vrij snel onder controle, maar is de schade aanzienlijk.