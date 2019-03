U zal ze misschien hier en daar al hebben opgemerkt in het straatbeeld: de scholieren die de laatste honderd dagen in het middelbaar vieren. De viering staat in heel wat scholen synoniem voor verkleedpartijen, grappen uithalen met de leerkrachten en een stapje in de wereld zetten. In het Oscar Romerocollege in Dendermonde hielden de leerlingen vanmiddag een heuse talentenjacht. Met een ludiek tintje, uiteraard.