De gemeente Sint-Gillis-Waas gaat volgend jaar een bankautomaat voorzien in elke deelgemeente. Dat is goed nieuws voor de inwoners van Sint-Pauwels, De Klinge en Meerdonk, want zij kunnen nu enkel in Sint-Gillis-Waas terecht om cash geld af te halen. Vooral voor de oudere mensen is dat soms een probleem. De gemeente zal volgende week een bestek uitschrijven zodat geïnteresseerde bedrijven hierop kunnen intekenen. Het is de bedoeling dat de bankautomaten op een centrale en goed bereikbare plaats in de drie deelgemeenten komen.