133 zieke kinderen kunnen in onze provincie, dankzij het zogeheten Bednet-computersysteem, de lessen op school van thuis uit bijwonen. Dat bleek vandaag op de Nationale Pyjamadag. Op deze dag komen leerlingen uit verschillende scholen in hun slaapkledij naar school om zo zieke kinderen, die niet naar school kunnen komen, een hart onder de riem te steken. In het Sint-Vincentiuscollege in Buggenhout kwam Amber vandaag uitzonderlijk wel nog eens dagje naar school.