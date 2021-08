In Sint-Niklaas zijn de eerste resultaten van het PFOS-onderzoek geruststellend. De voorbije weken werden er bodemstalen afgenomen op enkele oude industriële sites, maar nergens zijn verhoogde PFOS-waarden gemeten. Er zit wel te veel PFAS, waar PFOS toe behoort, in het grondwater aan de oude brandweerkazerne in de Nijverheidsstraat. Dat komt door het blusschuim van de brandweer. De jongste jaren wordt dat vervuilde schuim wel niet meer gebruikt. Volgens het stadsbestuur is er geen reden tot ongerustheid, maar er komen wel nog extra metingen op en rond site. Mensen die in de buurt van de brandweerkazerne wonen worden aangeraden om voorlopig minder voeding uit eigen tuin te consumeren.