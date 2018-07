Een Oost-Vlaamse primeur in Sint-Gillis-Waas: daar is de eerste zogeheten aanzuigplaats geopend in onze provincie. Een aanzuigplaats is een bemuurde put, met een stevig rooster erop, waar landbouwers hun sproeimachine kunnen vullen, zonder risico op bodem- of waterverontreiniging. De put bevindt zich langs een waterloop, waar de boer dan op een milieuvriendelijke manier zijn machine kan vullen.