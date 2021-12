In Dierencentrum Waasland in Haasdonk zijn gisteren 26 Roemeense honden binnengebracht. Ze werden in beslag genomen in Gavere na vermoedens van verwaarlozing. De dierenarts heeft de honden vandaag onderzocht en die bevestigt de slechte toestand van de honden. Sommige beestjes ontbreken een oog of een poot, anderen hebben dan weer een verwaarloosde vacht en pootjes. De uitbaters van het dierencentrum zijn diep onder de indruk. Ze begrijpen niet dat het kan dat dieren in zulke toestand naar ons land overkomen.