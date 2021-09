Op de grens van Nieuwkerken en Haasdonk is gisteravond een chalet volledig in vlammen opgegaan. De brandweer trof bij aankomst rond acht uur een hevige brand aan op een afgesloten, overwoekerd terrein. Volgens een buurtbewoner was de recreatiewoning al enkele jaren zo goed als ongebruikt. Het gebouw was vervallen en viel naar verluidt ook al ten prooi aan vandalen. Opvallend is dat naast deze chalet de recreatiewoning stond waar in 2014 een moord werd gepleegd, waarna ook die woning in november 2017 al volledig in vlammen was opgegaan. De politie onderzoekt de zaak.