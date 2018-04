Kort voor het CO-alarm was de Sint-Niklase brandweer voor iets heel anders opgeroepen. Een ara, een soort papegaai is dat, van zes maanden oud was gaan vliegen, nadat de vogel geschrokken was tijdens een training. De ara belandde hoog in een boom en kwam daar niet meer uit. De eigenares probeerde eerst zelf nog tot bij het dier te geraken, maar haar ladder was te kort. Met de ladder van de brandweer lukte het wel. De eigenares klom mee in de korf en kon zo haar huisdier makkelijk uit de boom plukken. Het beestje bleef ongedeerd.