Alle 22 paarden die op hol geslagen waren in Denderhoutem zijn weer terecht, dat bevestigt Veerle Baeyens, de burgemeester van Haaltert. Iets na 19u kreeg de burgemeester een melding binnen dat er een dertigtal paarden was uitgebroken ter hoogte van Dries en Borrekent. Hoe dat is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk. De paarden behoren allemaal tot dezelfde eigenaar. De paarden verspreidden zich razendsnel in de richting van Liedekerke en Denderleeuw. Ze staken zefs de drukke N45 over. Daar moesten bestuurders plots in de remmen gaan om een aanrijding te vermijden. Nadat de burgemeester een noodcommunicatie verspreidde, kwam er een massale hulpactie op gang. De hulpdiensten van de betrokken gemeenten deden er alles aan om de paarden te vinden, en ze kregen daarbij de hulp van bezorgde inwoners. Er stroomden massaal veel tips binnen, waardoor alle dieren gelokaliseerd konden worden. Rond half negen was elk beest terecht. Paardenhouders uit de regio kwamen helpen om de paarden weer thuis te brengen. Volgens de eerste berichten zou er geen enkel paard ernstig gewond zijn. Een paar paarden heeft lichte verwondingen opgelopen. De burgemeester wil iedereen bedanken die geholpen heeft.