In de zaak rond de aanval met een baseballknuppel op een 17-jarige jongen uit Stekene zijn drie mensen aangehouden voor poging tot doodslag. Eén van hen is een 20-jarige man. Die zou het slachtoffer in elkaar geslagen en gekneveld hebben. Volgens buren is het lang niet de eerste keer dat dat de man door het lint ging. Zijn advocaat beweert dan weer dat niet de man maar wel een vriend van hem de feiten pleegde. Het slachtoffer verkeerde een tijd in levensgevaar, maar is ondertussen wel aan de beterhand. Aanleiding van de hele zaak was een minderjarig meisje dat bij de man was ondergedoken. De verdachte verdenkt het slachtoffer ervan dit verteld te hebben aan de politie