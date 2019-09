Intussen is er nog altijd geen duidelijkheid over wie Van Looy zal opvolgen als bisschop van het bisdom Gent. Eind vorig jaar heeft Paus Franciscus het ontslag van Van Looy aanvaard. Van Looy wordt morgen 78 en heeft op zijn 75ste al de eerste keer zijn ontslag ingediend. Dat werd eerst niet aanvaard, maar eind vorig jaar dus wel. De Paus heeft wel gevraagd aan de bisschop om in dienst te blijven tot er een opvolger is. Maar die is er nog altijd niet.