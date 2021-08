In de Molenwijk in Waasmunster heeft het gebrand in een huis. De brand moet rond de middag zijn ontstaan. Toen hoorden buurtbewoners een luide knal, wellicht een gasfles die ontplofte. Brandweerploegen uit Waasmunster en Sint-Niklaas kwamen ter plaatse. Op dat moment woedde het vuur al hevig. Een mama en haar twee kinderen waren op het moment van de brand thuis. Ze konden gelukkig op tijd het huis verlaten. Ze ademden wel rook in, en daarom moesten ze naar het ziekenhuis. De brand was vrij snel onder controle, maar het huis is onbewoonbaar.